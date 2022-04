Tafel hat Probleme Regale zu füllen

Die Sinsheimer Tafel (Rhein-Neckar-Kreis) hat zunehmend Schwierigkeiten, ihre Regale zu füllen - das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Die Sinsheimer Tafel ist ein gemeinnütziger Verein, der Lebensmittel zu kleinen Preisen an Menschen mit geringem Einkommen abgibt. Dazu, heißt es von der Stadt, seien täglich zahlreiche Ehrenamtliche unterwegs, um Ware bei den Einkaufsmärkten und Bäckereien abzuholen. Doch das sei inzwischen zu einer Herausforderung geworden: Aktuell bleibe in den Märkten nur wenig Frischware übrig und steigende Lebensmittelpreise machten es unmöglich, haltbare Waren wie Mehl oder Nudeln aus Vereinsmitteln dazu zu kaufen. Dazu komme eine steigende Zahl von Kunden, so dass man eigentlich noch mehr Ware brauche als bisher. Die Stadt bittet deshalb um Spenden - in Form von Geld oder haltbarer Lebensmittel.