In der Nacht zu Sonntag hat eine Gruppe von Männern in den Mannheimer Quadraten auf dem Swansea-Platz zwei Männer mit Messern angegriffen und schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Nach einer Messerattacke in der Nacht zu Sonntag in Mannheim hat die Polizei die Täter noch nicht gefasst. Eine Gruppe von vier bis fünf Männern hatte gegen zwei Uhr nachts auf dem Swansea-Platz in den Mannheimer Quadraten zwei Männer mit Messern angegriffen. Die beiden 27 und 31 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Verletzte wurden notoperiert

Die beiden Verletzten wurden nach Angaben der Polizei in Krankenhäusern notoperiert. Ihr Gesundheitszustand sei weiterhin stabil. Bislang sind das Motiv sowie der genaue Tatablauf noch unklar. Die Kripo ermittelt weiter, sie sucht nach Zeugen.