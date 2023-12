per Mail teilen

Im Rhein-Neckar-Kreis wurde ein Syrer festgenommen, der zur Terrormiliz Hisbollah gehören soll. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

Die Bundesanwaltschaft aus Karlsruhe hat am Dienstag einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher festnehmen lassen. Gefunden wurde er im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Mann kommt aus Syrien und soll Teil der im Libanon ansässigen Terrormiliz Hisbollah sein. Schon seit Ende November gab es einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Mann soll zwischen 2012 und 2013 in Syrien Zivilisten misshandelt haben. Damals soll er in der syrischen Ortschaft Busra Al Sham Mitglied der örtlichen Hisbollah-Miliz gewesen sein. Mit anderen Mitgliedern der Hisbollah soll er beispielsweise ein Haus überfallen, ausgeraubt und dann befohlen haben, es anzuzünden. Während dieser Tat soll eine Person erschossen worden sein. Außerdem soll der Mann mitverantwortlich dafür sein, dass drei Personen dem Militärischen Geheimdienst übergeben und von dessen Mitarbeitern und im Gefängnis misshandelt wurden.

Deshalb wirft die Bundesanwaltschaft dem Festgenommenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Folter und Freiheitsberaubung sowie Kriegsverbrechen vor.