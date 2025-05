per Mail teilen

Am zweitletzten Spieltag in der Dritten Liga empfängt der abstiegsbedrohte SV Waldhof den Aufstiegskandidaten Dresden. Die Partie gilt als Hochrisikospiel. Der SWR überträgt live.

Rund 22.000 Fußballfans - so viele erwartet Gastgeber SV Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion - werden am Samstag für eine hitzige Kulisse sorgen. 3.500 von ihnen sind Gästefans. Der Gästeblock ist ausverkauft und auch im gesamten Stadion sind fast alle Plätze belegt. Es wurden so viele Tickets verkauft, wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Regelung im Vorverkauf: Gästefans im Heimbereich verboten

Der SV Waldhof weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass Gästefans im gesamten Heimbereich nicht gestattet sind und des Stadions verwiesen werden. Der Gästebereich sei "gut abgeschirmt" und deshalb "gut kontrollierbar", sagte ein Vereinsprecher dem SWR. Und man habe Erfahrung mit solchen Hochrisikospielen. Deshalb habe man auch die Zahl der Ordnungs- und Sicherheitskräfte um 10 bis 20 Prozent aufgestockt.

Für den Verkauf von Tickets an die Dresdner Fans galten strenge Auflagen. Laut Verein konnten diese ihre Tickets ausschließlich online kaufen - und zwar nur dann, wenn sie in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits ein Online-Ticket für ein Waldhof-Spiel gekauft hatten. Pro Käufer gab es maximal zehn Tickets.

Das größte Risiko ist offenbar ein Platzsturm der Dresdner Fans - bei einem Sieg, der dann höchstwahrscheinlich zum direkten Aufstieg in die Zweite Liga reicht. Da sei dann die Polizei gefordert, so der Sprecher.

Hochrisikospiel: Polizei bereitet sich vor

Die Polizei bereitet sich auf ein Hochrisikospiel vor, auch wenn eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR den Begriff nicht verwendet. Generell äußert sich die Polizei zurückhaltend, was das Konfliktpotenzial rund um die Partie angeht.

Der Polizei liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf Auseinandersetzungen vor.

Die Polizei weist darauf hin, dass es rund um die Partie am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Der SWR überträgt die Partie in Mannheim live.