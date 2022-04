SV Waldhof gewinnt gegen Osnabrück

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim hat das Verfolgerduell in der 3. Fußball-Liga gegen den VfL Osnabrück mit 2:1 gewonnen. Damit hat sich die Mannschaft auf den fünften Platz verbessert. Nach zuvor drei Partien ohne Sieg zeigten die Waldhöfer eine deutlich verbesserte Leistung als zuletzt. Matchwinner der Mannheimer war Fridolin Wagner, der beide Treffer für den SVW erzielte – und zwar in der dritten und 71. Minute. Mit einer kompakten Mannschaftsleistung gewann der SV Waldhof am Ende verdient bei einer schweren Auswärtsaufgabe.