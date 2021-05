Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zieht für die kommende Saison seine zweite Mannschaft, die U23, vom Spielbetrieb zurück. Die U23 des SV Sandhausen spielt aktuell in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Verein begründet diesen Schritt mit einem Mangel an Trainingsplätzen. Der Verein hatte bereits vor zwei Jahren den Neubau von zwei Trainingsplätzen bei der Gemeinde beantragt. Der Gemeinderat hat dazu aber noch immer keinen Beschluss gefasst. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Trainingsplätzen, so der Verein, sei es für die U23 und die Kinder- und Jugendmannschaften des SV Sandhausen, nicht möglich, einen adäquaten Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Der Verein teilte mit, auch die Nutzung von Plätzen anderer Sportvereine in Sandhausen sei keine Lösung. Die Deutsche Fußball-Liga fordere vom Verein eine Aufstockung seiner Trainings-Plätze für das von der Liga vorgeschriebene Nachwuchsleistungszentrum. Gegen den Bau von zusätzlichen Trainingsplätzen am Hardtwaldstadion hatte sich die Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" formiert.