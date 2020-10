Der SV Sandhausen nimmt Linskverteidiger Diego Contento unter Vertrag. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 30-jährige Bundesligaprofi ablösefrei in die Kurpfalz. Er ersetzt dort Leart Paqarada, der den SVS verlässt. Contento war in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf aktiv. Zuvor spielte er vier Jahre in der französischen Ligue 1 für Bordeaux und davor für den FC Bayern München. Zwischen 2010 und 2014 lief er in 49 Bundesligapartien und elf Champions-League-Spielen für den deutschen Rekordmeister auf. Bei Fortuna Düsseldorf blieb er aber verletzungsbedingt ohne Ligaeinsatz für die erste Mannschaft.