Supermarkträuber in Mannheim vor Gericht

Vor dem Mannheimer Landgericht muss sich ein mutmaßlicher Supermarkt-Räuber verantworten. Der Mann soll von Januar bis März dieses Jahres jeweils in den Abendstunden fünfmal einen Supermarkt überfallen haben – zweimal in Mannheim, dreimal in Ludwigshafen. Dabei bedrohte er laut Anklage die jeweiligen Kassiererinnen und Kassierer mit einer Schusswaffe und erbeutete insgesamt 8.000 Euro. Zudem soll er im März unter Drogeneinfluss auch noch Buntmetall von einem in Mannheim abgestellten Anhänger einer Dachdeckerfirma gestohlen haben. Hier konnte der Täter noch am Tatort festgenommen werden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, das Landgericht hat für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt.