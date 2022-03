Supermarkt-Kunden um 40.000 Euro erleichtert

Zwei Angeklagte müssen sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Sie sollen Supermarkt-Kunden um rund 40.0000 Euro gebracht haben.

Die zwei 58 und 46 Jahre alte Männer müssen sich wegen Bandendiebstahls verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten es die mutmaßlichen Täter auf das Geld von Senioren abgesehen.

Mutmaßliche Täter spähten an der Kasse PIN-Nummern aus

Demnach beobachteten sie ihre Opfer in mehreren Supermärkten der Region und spähten an der Kasse die PIN-Nummern ihrer EC-Karten aus. Anschließend stahlen sie die Karten, hoben Geld ab oder bezahlten ihre Einkäufe damit. Die Taten sollen unter anderem in Supermärkten in Speyer, Heidelberg, Sinsheim, Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), Heppenheim, Viernheim und Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) verübt worden sein. Laut Anklage hatten die beiden Männer einen Komplizen, der aber in diesem Verfahren nicht vor Gericht steht. Das Urteil wird für Mitte März erwartet.