per Mail teilen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend einen Supermarkt in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen. Laut Polizei betrat der mutmaßliche Täter den Laden gegen 19:45 Uhr. Er hatte eine Schusswaffe dabei und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Mann trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Mundschutz und eine rot schwarze- Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.