Zwei Drittel aller Testkäufe im Neckar-Odenwald-Kreis beanstandet

Bei Alkohol-Testkäufen durch Jugendliche im Neckar-Odenwald-Kreis haben sich viele Geschäfte nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Bei zwei Drittel der Testkäufe wurde der hochprozentige Alkohol verkauft, obwohl die Testkäufer minderjährig waren. Mit dem betroffenem Verkaufspersonal und den Marktleitungen wurde ein Aufklärungsgespräch geführt. Außerdem gab es eine Geldbuße.

Verkaufspersonal ist im Zeitdruck

Laut Landratsamt verlangte ein Teil des Verkaufspersonals zwar zunächst den Ausweis der Testperson, verrechnete sich aber beim Alter und gab den Alkohol an die jugendlichen Käufer ab. In einigen Fällen sei der Alkohol aber auch ohne zu zögern verkauft worden. Einen Grund für dieses Verhalten sehen die Verantwortlichen bei Polizei und Landratsamt auch im Zeitdruck, dem das Personal an den Kassen ausgesetzt ist.