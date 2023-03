Super-Recognizer verfügen über überdurchschnittliche Erkennungsfähigkeiten für Gesichter. Das Polizeipräsidium Mannheim hat seit dem vergangenen Jahr 52 solcher Spezialisten. Einer von ihnen erkannte in der vergangenen Woche in Heidelberg einen bislang unbekannten Täter, der einen anderen Mann um Geld betrogen hatte. Von dem Betrug gab es Videoaufzeichnungen, die der Super-Recognizer gesehen hatte. Einen Tag später fiel demselben Polizisten ein Mann auf, den er auf der Aufzeichnung einer Überwachungskamera von einem Ladendiebstahl in der Heidelberger Altstadt beobachtet hatte. 2.000 Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim hatten 2021 an einem aufwändigen Testverfahren teilgenommen, aus dem dann 52 von ihnen als Super-Recognizer hervorgingen.