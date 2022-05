Super-Recognizer erkennt gesuchten Mann

Ein geschulter Super-Recogniser der Polizei hat am Mittwoch einen polizeilich gesuchten 47-jährigen Mann in Heidelberg erkannt, so dass dieser festgenommen werden konnte, als er mit seinem Rad auf der Montpellierbrücke unterwegs war. Super-Recogniser haben überdurchschnittliche Einprägungs- und Erkennungsfähigkeiten für menschliche Gesichter. Der Mann wurde wegen eines Verkehrsdelikts gesucht und sollte sechs Tag in sogenannte Erzwingungshaft. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann weitere Straftaten fest. So hatte der Mann geringe Mengen Amphetamin in der Tasche. Das Mountainbike, auf dem er fuhr, war außerdem tags zuvor im Stadtteil Bahnstadt gestohlen worden. Die Beamten nahmen den Mann fest.