Am Heidelberger Landgericht ist der sogenannte Paketbomben-Prozess mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt worden. Die Aussagen einer Erkennungs-Spezialistin der Polizei lassen aber weiter Fragen offen.

Der Mann auf der Anklagebank könnte der Täter sein.

Das hat die Expertin der Polizei heute im Verlauf des Prozesses beschrieben. "Super-Recognizer" der Polizei sind Menschen mit einer besonderen Gabe: Sie können Personen auf Überwachungsvideos wiedererkennen - auch dann, wenn das Material unscharf ist oder deren Gesichter teils verdeckt sind. So wie in diesem Fall.

Der mutmaßliche Täter hatte die explosiven Sendungen von einer Postannahmestelle in Ulm abgeschickt. Die Videoüberwachungsanlage der Filiale hatte den Vorgang aufgezeichnet. Auf dem Material ist zu sehen, wie ein Mann die drei Pakete abgibt. Allerdings ist er mit Schutz-Maske, tief sitzender Mütze, Brille und Schal kaum zu erkennen. Nur der Gang und seine Körperhaltung sind wahrnehmbar. Und sein Verhalten.

Ist der Mann aus der Postfiliale der Mann, der im Gerichtssaal sitzt? SWR

Mutmaßlicher Täter am Ohr zu erkennen?

Die Polizistin sagte, sie habe sich die Aufnahmen ganz genau angesehen. Sie habe die Videoaufnahmen mit anderen Aufnahmen vom Angeklagten verglichen. Dass der mutmaßliche Täter aktuell im Prozess sitzen könnte, macht sie an Details fest: zum Beispiel am Ohr. Das einzige Merkmal, das für sie zu erkennen war. Auch Gang und Statur würden ihren Angaben zufolge passen.

Körpergröße als entscheidendes Indiz?

Der Angeklagte hatte den Prozess zuletzt ruhig verfolgt. Am Mittwoch war er allerdings einmal aufgestanden um zu zeigen, dass er nicht 1,80m groß ist. Diese Angabe hatte der Postmitarbeiter im Februar gegenüber der Polizei gemacht, der die Pakete angenommen hatte. Und das könnte ein Knackpunkt in diesem Prozess werden.

Denn der 66-Jährige der jetzt angeklagt ist, ist deutlich kleiner. Die "Super-Recognizerin" sagte am Freitag, dass sie den Mann auf dem Video zwischen 1,60m und 1,70m eingeschätzt hätte. Auch im Vergleich zu den meisten Kunden um ihn herum. Für sie könnte die Größe passen - allerdings bleibt ein Fragezeichen.

Verteidigung will Gutachter prüfen lassen

Die Verteidigung des Mannes will durch einen Gutachter prüfen lassen, ob der Mann auf dem Video überhaupt der jetzt Beschuldigte sein kann. Dafür muss allerdings beachtet werden, dass das Video auch in der Perspektive verzerrend sein könnte. Deshalb soll es ein morphologisches Gutachten geben. Ein Spezialist soll die Körpermerkmale des Angeklagten ganz genau abgleichen. Dann geht es um kleinste Details - beispielsweise in welchem Winkel die Schultern hängen.

66-jähriger bestreitet alle Tatvorwürfe

Zum Prozessauftakt hatte der 66-jährige Angeklagte bereits alle Tatvorwürfe bestritten. Der Mann aus Ulm soll für die Explosionen bei Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) verantwortlich sein. Ein Drittes Paket, dass an den Lebensmittelkonzern Hipp gehen sollte, wurde vorher abgefangen. Als Zeuge sagte bereits ein Lagerlogistiker von Wild aus und beschrieb eindringlich seine Traumatisierung.