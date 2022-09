Europas größter Zuckerhersteller Südzucker mit Sitz in Mannheim rechnet wegen der Trockenheit in Baden-Württemberg mit einer geringeren Zuckerproduktion im Werk in Offenau.

Der Verband der baden-württembergischen Zuckerrüben-Anbauer geht nach eigenen Angaben wegen der Trockenheit von einer extrem schlechten Zuckerrüben-Ernte in diesem Jahr aus.

Südzucker rechnet deswegen mit einer deutlich niedrigeren Auslastung des baden-württembergischen Zuckerwerkes in Offenau (Kreis Heilbronn), so ein Südzucker-Sprecher. Das Werk werde wegen der Trockenheit deutlich weniger Rüben zu Zucker verarbeiten können als in den Vorjahren.

Die Südzucker AG in Offenau im Kreis Heilbronn SWR

Nicht überall so trocken wie in Baden-Württemberg

Das Werk werde wegen der Trockenheit deutlich weniger Rüben zu Zucker verarbeiten können als in den Vorjahren. Es sei aber viel zu früh, um etwas über die Gesamtproduktion zu sagen, teilte der Sprecher weiter mit. Die Rübenernte gehe bis in den November, und Südzucker habe Werke in ganz Europa. Nicht überall sei es in diesem Jahr so trocken wie in Baden-Württemberg.