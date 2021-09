per Mail teilen

Europas größter Zuckerkonzern Südzucker in Mannheim hat im zweiten Quartal Ergebnis und Umsatz gesteigert. Der Umsatz habe um rund zehn Prozent auf 1,84 Milliarden Euro zugenommen. Das teilte das Mannheimer Unternehmen am Mittwoch mit. Das Ergebnis habe um 25 Prozent auf 85 Millionen Euro zugelegt. Der vollständige Bericht für das erste Halbjahr 2021/22 soll am 14. Oktober veröffentlicht werden.