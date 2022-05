Südzucker setzt auf Fleischersatz

Der Mannheimer Zuckerproduzent Südzucker ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Außerdem baut der Konzern sein Geschäft mit Fleischersatzprodukten aus, hieß es am Donnerstag.

Südzucker hat eigenen Angaben zufolge über die Unternehmenstochter BENEO den niederländischen Hersteller Meatless B.V. erworben. Er hat gut 20 Mitarbeiter und stieg laut Südzucker von der Fleisch-Produktion auf pflanzliche Ersatzangebote um. Der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung lässt den Konzern auf eine deutliche Steigerung des Umsatzes im gesamten Proteingeschäft hoffen. Südzucker habe insgesamt knapp 100 Millionen Euro investiert, teilte das Unternehmen mit.

Vegetarische "Fleischprodukte" picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Silas Stein

Man wolle sich zu einem "führenden Partner für pflanzenbasierte Lösungen" entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. BENEO stellt laut Südzucker in Belgien ein als Fleischersatz nutzbares Weizenprotein her und kann "Texturate auf Basis von Reis, Weizen, Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen, Quinoa und weiteren Rohstoffen erzeugen". Proteinkonzentrat soll künftig auch in einer neuen Anlage im rheinland-pfälzischen Offstein hergestellt werden.

123 Millionen Nettogewinn nach Verlust im Vorjahr

Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der Nettogewinn des Südzucker-Konzerns 123 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor. Ein Jahr zuvor hatte ein Verlust von 36 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Prognose für das laufende Jahr und das erste Quartal hat der Konzern bestätigt.

23 Zuckerfabriken in ganz Europa

Im traditionellen Kerngeschäft, der Zuckerproduktion, konnte Südzucker den operativen Verlust deutlich verringern, heißt es weiter. Der Konzern betreibt nach eigenen Angaben europaweit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.000 Menschen und erzielte einen Jahresumsatz von rund 7,6 Miliarden Euro.