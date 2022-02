Der kleine Igel hilft, das Schweigen zu brechen

Am Sonntag beginnt die bundesweite Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es dazu ein Bilderbuch und Online-Schulungen.

Schätzungen zufolge wächst jedes fünfte Kind in Deutschland mit Eltern auf, die alkoholkrank, von illegalen Drogen oder von Glücksspiel abhängig sind. Viele dieser Kinder bekommen später selbst Suchtprobleme oder werden psychisch krank.

In Mannheim könnten 10.000 Kinder betroffen sein

Allein in Mannheim könnten gut 10.000 Kinder betroffen sein, schätzt der Drogenverein. Häufige Folgen seien Gewalt und Vernachlässigung, Scham und Schuldgefühle in den Familien. Talina Tatomir-Yeboah ist Teamleiterin der "Hilf-Kids" beim Mannheimer Drogenverein. Sie koordiniert seit vielen Jahren Hilfsangebote für Kinder aus Familien mit Suchtproblemen in Mannheim.

Talina Tatomir-Yeboah SWR

Der Igel hilft, das Schweigen zu brechen

Tatomir Yeboah betont, wie schwer es ist, das Schweigen zu brechen. Kinder müssten eine Sprache bekommen für das, was sie erleben. Mit der Aktionswoche will der Kooperationskreis Suchtprävention Rhein-Neckar vor allem ErzieherInnen in Kindertageseinrichtungen erreichen und hat dafür ein Bilderbuch an rund 500 Einrichtungen verteilt. Es heißt "Leon findet seinen Weg" und handelt von einem kleinen Igel, der wütend ist und traurig, weil sich seine Eltern so komisch benehmen und er nicht weiß, warum.

Buch an 100 Einrichtungen

100 Kindereinrichtungen in Mannheim haben das Buch bekommen, es soll dabei helfen, darüber zu sprechen, was es für Kinder bedeutet, wenn ihre Eltern Suchtprobleme haben. Dem kleinen Igel hilft am Ende, dass er jemanden findet, dem er vertrauen kann, der ihm zuhört und hilft. Im Rahmen der Suchtwoche gibt es auch Online-Fortbildungen speziell zu diesem Thema für Erzieherinnen in der Region.