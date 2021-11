Suchtberatungsstellen klagen über chronische Unterfinanzierung

Mit dem "Aktionstag Suchtberatung" informieren Suchtberatungsstellen am Mittwoch in ganz Deutschland über ihre Arbeit. So klagen die Suchtberatungsstellen im Rhein-Neckar-Kreis zum Beispiel über chronische Unterfinanzierung. Um ihrer Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung Nachdruck zu verleihen, haben sich vier Träger von Suchtberatungsstellen im Kreisgebiet zur Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe zusammengeschlossen. Nach Angaben der AG gehört des Rhein-Neckar-Kreis in dieser Hinsicht zu den Schlusslichtern in Baden-Württemberg. Demnach zahlt der Landkreis pro Jahr einen Zuschuss von 45.000 Euro pro Suchtberater und Suchtberaterin, weitere knapp 18.000 Euro kommen vom Land. Eine Stelle kostet die Träger aber rund 80.000 Euro. Mietkosten und sonstige Ausgaben nicht eingerechnet. Wenn sich daran nichts ändere, so das Bündnis, müssten sich die Träger auf Sicht aus der Suchthilfe zurückziehen. Der Bedarf sei aber riesig: Alleine 2019 hätten im Kreis rund 8.500 Menschen die Angebote der Beratungsstellen in Anspruch genommen.