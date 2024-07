Suche nach Weltkriegsbombe im Stollenwörthweier

per Mail teilen

Am Mannheimer Stollenwörthweiher läuft aktuell die Suche nach mehreren Weltkriegsbomben. Nach SWR-Informationen soll es sich um Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg handeln. Im Wasser des Badesees waren geringe Mengen von Benzol gefunden worden. Die Chemikalie steigt offenbar in Bläschen an die Oberfläche. Man vermute, dass die Quelle sogenannte Stabbrandbomben aus dem 2. Weltkrieg sind, bestätigte eine Sprecherin der Stadt. Taucher suchen den Rand des Sees ab, da es sein könne, dass es noch mehr Bomben gebe, heißt es vor Ort.