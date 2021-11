Polizei sucht mit Hubschrauber und Booten nach Vermisstem

Große Suchaktion nach einem vermissten Mann in Binau (Neckar-Odenwald-Kreis). Nach Angaben der Polizei war der 53-Jährige am vergangenen Freitagnachmittag zuletzt gesehen worden. Mit einem Polizeihubschrauber und Booten suchten die Einsatzkräfte am Montag nach dem Vermissten. Laut Polizei kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann in der Nähe der Guttenbach Schleuse in den Neckar gestürzt ist und sich in einer hilflosen Situation befindet. Die Suche verlief bislang ergebnislos und dauert an. Der Vermisste ist nach Polizeiangaben rund 1,70 Meter groß und wiegt etwa 70 bis 80 Kilogramm. Das Polizeirevier in Mosbach nimmt Zeugenhinweise entgegen.