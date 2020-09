per Mail teilen

Stühle werden am Samstagabend den Mannheimer Marktplatz schmücken. Die Hilfsorganisation Seebrücke hat zu dieser besonderen Kundgebung aufgerufen. Teilnehmer werden gebeten, Stühle mitzubringen und damit zu zeigen: Mannheim hat Platz, so die Aktivisten auf ihrer Webseite. Sie wollen unter dem Motto „Wir lassen niemanden zurück!“ auf die überfüllten Flüchtlingslager an europäischen Außengrenzen aufmerksam machen und fordern eine offenere Flüchtlingspolitik.