Wenn es um Zahnersatz geht, kann der Gang zum Zahnarzt richtig teuer werden. Wer Kosten sparen will, kann sich im Heidelberger Uniklinikum von Studierenden behandeln lassen.

Studierende üben unter realen Bedingungen, die Patienten müssen dafür weniger bezahlen als in einer Praxis: In Heidelberg behandeln angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte während ihres Studiums im Heidelberger Universitätsklinikum Patienten, die sich freiwillig dafür gemeldet haben - natürlich unter Aufsicht und Anleitung erfahrener Assistenzärzte und Oberärzte.

Zahnärzte in Ausbildung in Heidelberg konzentriert bei der Sache

Besuch des SWR in einem Kursraum der Zahnarzt-Azubis: Die Geräusche der vielen Bohrer sind unangenehm, aber ansonsten ist die Stimmung erstaunlich gelöst. Wie in einem Großraumbüro ist der Saal mit Stellwänden in viele kleine Räume aufgeteilt. In jedem liegt ein Patient oder eine Patientin auf dem Behandlungsstuhl, vierzig sind es insgesamt. Über jeden einzelnen beugen sich jeweils zwei Studierende der Zahnmedizin. Zum Beispiel Philipp Wahl und Jolande Henrich. Die beiden studieren im achten Semester Zahnmedizin und sind voll konzentriert bei der Sache.

Die Behandlung der angehenden Zahnärztinnen und-Ärzte findet in Heidelberg während der Sommer- und Winter-Semesterzeiten statt. SWR

Bisher haben wir an Puppen oder Modellen geübt. Aber das ist kein Vergleich zu echten Menschen.

Behandlung am Patienten immer unter ärztlicher Aufsicht

Die Arbeitsteilung der Studierenden: Einer behandelt, der andere assistiert. Denn auch das will gelernt sein. Gerade bereiten die beiden angehenden Zahnärzte eine Krone vor. Jeden Arbeitsschritt haben sie zuvor an einem Modell geübt. Wenn sie Fragen haben oder mit einem Arbeitsschritt fertig sind, kommt eine ausgebildete Zahnärztin und prüft, was die beiden gemacht haben. Am Ende schaut auch ein Oberarzt noch einmal über das Ergebnis.

Es ist wichtig, dass die Studierenden unter professioneller Anleitung am echten Patienten lernen. Denn wenn sie das Studium hier abschließen, können und sollen sie direkt als Zahnärzte arbeiten.

Die Behandlung dauert daher länger als in einer normalen Praxis. Aber die Patienten scheint das nicht zu stören. Im Gegenteil.

Ich fühle mich hier relaxter als beim richtigen Zahnarzt. Dort geht alles immer so schnell und ist oft auch heftig. Hier nicht. Und das führt dazu, dass ich ganz entspannt sein kann.

Claudia Leicht ist extra aus Bensheim (Kreis Bergstraße) ins Heidelberger Uniklinikum gekommen. Bekannte hatten ihr die Behandlung durch Studierende der Zahnmedizin empfohlen. Wegen der guten und entspannten Atmosphäre - aber auch wegen der günstigeren Preise.

Deutlich geringere Kosten als beim "normalen" Zahnarzt

Bei Claudia Leicht stehen größere Maßnahmen an, sie braucht zum Beispiel umfangreichen Zahnersatz. Die Kosten dafür übernehmen die meisten Krankenkassen nicht vollständig. Je nachdem, was ansteht, kann das teuer werden. Lässt man die Behandlungen von Studierenden machen, wird es billiger. Denn als Ausgleich für die längeren Behandlungszeiten gewährt das Uniklinikum Vergünstigungen. Im besten Fall zahlt man nur halb so viel wie in einer normalen Praxis.

Die Heidelberger Universität ist nicht die einzige Hochschule in Baden-Württemberg, die Studierende und Patienten zusammenbringt. Auch in Freiburg, Tübingen und Ulm können sich Menschen mit Zahnproblemen kostengünstig von Studierenden behandeln lassen.