Heidelberger Studierende der Pädagogischen Hochschule starten eine Social Media-Kampagne gegen riskanten Alkoholkonsum. Ziel ist es, ihre Kommilitonen für das Thema zu sensibilisieren. Dabei werden sie von Stadt und Suchthilfe unterstützt. Neben Informationen über die Folgen von Alkoholkonsum werden unter anderem Alternativen wie Rezepte für alkoholfreie Getränke gepostet. Ziel des Projekts ist es laut Stadt, junge Erwachsene zu einem verantwortungsbewussten Alkoholkonsum aufzurufen. Das Projekt ist Teil des Landesprojekts "Starthilfe", für das sich die Stadt Heidelberg Ende 2018 beworben hatte. Ursprünglich wollten die Studierenden mit Präsenzaktionen im öffentlichen Raum an Orten wie der Neckarwiese oder an den Hochschulen für ihr Projekt werben. Sobald die Situation es zulässt, wollen sie, hieß es, diese Idee wieder aufgreifen. Den Angaben zufolge zählt Deutschland im internationalen Vergleich nach wie vor zu den Hochkonsumländern, was Alkohol betrifft.