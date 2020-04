per Mail teilen

Kinder erkranken offenbar selten am Coronavirus oder merken die Infektion kaum. Inwieweit sind sie aber Überträger des Virus? Eine Studie unter Führung des Uniklinikums Heidelberg will das klären.

Dauer 1:36 min Können Kinder Coronavirus übertragen? Unikliniken in Baden-Württemberg starten Studie Die Unikliniken in Heidelberg, Ulm, Freiburg und Tübingen wollen klären, ob Kinder Erwachsene mit dem Coronavirus infizieren können. Jetzt werden Teilnehmer für die Studie gesucht.

Das Ziel der Studie ist in einfachen Worten: Wie viele Kinder bekommen in welchem Alter Covid-19? Und wie oft infizieren Kinder ihre Eltern? Die Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm arbeiten zusammen.

Je ein Kind und ein Elternteil

Aus 2.000 Haushalten in Baden-Württemberg soll je ein Kind zwischen 1 und 10 Jahren und je ein Elternteil auf Covid-19 untersucht werden. Besonders gesucht werden Kinder aus so genannten Notfallbetreuungen, die viel Kontakt mit anderen Kindern in den Kitas hatten. Die Wissenschaftler messen das Vorhandensein eines Antikörpers gegen Covid-19, der auf eine Infektion schließen lässt.

Schwere Verläufe bei Kindern selten



Die Studie ist im Auftrag der Landesregierung aufgelegt worden, weil Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden. Schwere Krankheitsverläufe mit der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 bei Kindern sind nach bisher vorliegenden Daten aus verschiedenen Ländern bei Kindern aber selten, informiert das Uniklinikum Heidelberg.

Mit den gewonnenen Daten könnten Rückschlüsse gezogen werden, wie sicher es ist, Schulen und Kindertagesstätten zu öffnen, sagt der Koordinator der Studie, Prof. Georg Friedrich Hoffmann. Er ist Leiter der Kinderklinik am Uniklinikum Heidelberg.

"Wenn wir sehen, dass auch Notbetreuungskinder relativ wenig Corona hatten oder wenig angesteckt waren, dann ist das erst recht wichtig, um zu wissen: Wenn man jetzt die Kitas aufmacht, kann man hoffen, dass das so bleibt?" Prof. Georg Friedrich Hoffmann, Leiter der Kinderklinik Heidelberg

Bislang keine Daten für Deutschland

Bisher veröffentlichte Studien zu Covid-19 zeigten, dass Kinder häufig Verläufe ohne Symptome haben oder die Symptome nur mild ausgeprägt sind. Eine neue Studie aus Island zeige, dass Kinder unter zehn Jahren deutlich seltener infiziert waren als Jugendliche und Erwachsene.

"Notbetreuungskinder (wären) ein wunderbarer Teilbereich, um zu sehen, dass es hoffentlich nicht viel schlechter ist, als wenn sie ganz zu Hause geblieben wären. Das ist zumindest das, was wir uns wünschen." Prof. Georg Friedrich Hoffmann, Leiter der Kinderklinik Heidelberg

Erste vorläufige Ergebnisse in rund zwei Wochen

Die ersten Daten aus der neuen Studie sollen bereits in zehn bis vierzehn Tagen der Landesregierung Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. Sie sollen für die Entscheidung zu Lockerungen bei Schulen eine bessere Grundlage geben, sagt Studien-Koordinator Prof. Georg Friedrich Hoffmann. Die gesamte Studie werde allerdings deutlich länger andauern.