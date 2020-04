Schüler, die wegen der Corona-Krise auf ihre gewohnten Förder- Angebote verzichten müssen, können sich jetzt bei Mannheimer Studenten Hilfe holen - online. Eine Gruppe von Studenten hat die Plattform "Corona School“ für kostenlose digitale Nachhilfe gegründet - darunter auch Studenten der Uni Mannheim. Schüler können dort kostenlos digitale Nachhilfe bekommen. Inzwischen sind nach Angaben der Organisatoren deutschlandweit fast 4.000 Studenten als freiwillige Nachhilfelehrer angemeldet - an die 5.000 Schüler seien registriert. Die digitale Nachhilfe in der "Corona School" wird per Videochat durchgeführt. Wer Nachhilfe geben will, wird zuvor von den Organisatoren auf seine fachliche Qualifikation geprüft. Nachhilfe gibt es in allen Unterrichtsfächern, besonders nachgefragt seien aktuell Mathematik, Englisch, Deutsch und Physik.