Seit Anfang Mai häufen sich in der Region laut Polizei die Anrufe dubioser Stromvermittler. Die gaukelten den Angerufenen vor, im Auftrag regionaler Stromanbieter anzurufen. In mehreren Fällen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis drängten die Betrüger in dem Telefonat zum Abschluss eines neuen Vertrages. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Bankverbindungen, Kontodaten oder Passwörter telefonisch preiszugeben.