Nach großflächigem Stromausfall: Störung behoben

In Teilen von Neckargemünd, Kleingemünd, Mauer und Bammental (alle Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Weil dadurch unter anderem auch Ampeln im Feierabendverkehr ausfielen, regelten Polizeibeamte an großen Kreuzungen den Verkehr. Auch Privathaushalte waren betroffen. Mittlerweile fließe wieder Strom durch die Leitungen und auch die Ampelanlagen seien wieder in Betrieb, hieß es von Seiten des Versorgers. Die Ursache wurde nicht mitgeteilt. Wie viele Haushalte insgesamt vom Stromausfall betroffen waren, lasse sich derzeit noch nicht sagen.