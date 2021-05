Am Mittwochnachmittag hatte es in Hirschberg einen großflächigen Stromausfall gegen. Wie die Stadtwerke Viernheim auf Anfrage mitteilten, wurde er durch einen Blitzeinschlag in eine Mittelspannungsleitung ausgelöst. Die meisten Haushalte seien innerhalb von einer Stunde wieder am Netz gewesen. In manchen Fällen habe die Beseitigung von Folgeschäden aber länger gedauert.