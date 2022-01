Nächtlicher Stromausfall behoben

In der Nacht auf Donnerstag ist bei rund 50 Haushalten in Heidelberg der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke fiel der Strom gegen 0:50 Uhr aus – im Bereich der Plöck, der Friedrich-Ebert-Anlage und der Klingenteichstraße. Seit 2:30 Uhr haben die betroffenen Haushalte den Angaben zufolge wieder Strom. Die Ursache ist noch unklar und sei "noch in der Prüfung". Zuvor hatten die Stadtwerke von einem möglichen Defekt an einer Trafostation berichtet.