Trotz Neckarwiesen-Krawallen: Stadt und Land mit Sicherheit in Heidelberg zufrieden

Die Stadt Heidelberg und das Land Baden-Württemberg bewerten ihre "Sicherheitspartnerschaft" positiv - trotz der Ausschreitungen im Juni. Damals hatte es Kritik an der Polizeitaktik gegeben.

Die Entwicklung der Sicherheitslage in Heidelberg sei ein echter Erfolg der engen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt Heidelberg, so der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl am Mittwoch in Heidelberg.

Neckarwiese-Ausschreitungen "inakzeptabel"

Allerdings zeigten die Erfahrungen etwa auf der Neckarwiese, dass man auf gar keinen Fall nachlassen dürfe. Eine verletzte Polizistin, ein verletzter Polizist und rund 50.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz beispielsweise am Pfingstwochenende. Das sei inakzeptabel, sagte Strobl.

"Das war ja an den Wochenenden, in den frühen Morgenstunden in der Unteren Straße ein Zustand, in den sich normale Bürgerinnen und Bürger nicht mehr hinein trauen konnen. Auch für die Polizeikräfte waren das schwierige Lagen."

Jugendliche aus mehreren Regionen Baden-Württembergs waren nach Heidelberg auf die Neckarwiese gekommen. Die Polizei hatte Beschuldigte im Alter von 17 bis 22 Jahren festgesetzt. Am Vorgehen der Polizei hatte es Kritik gegeben.

Massiver Polizeieinsatz bei Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese (Archiv) SWR

Auf aktuelle Herausforderungen ausrichten

Deshalb werde die Partnerschaft auf die aktuellen Herausforderungen ausgerichtet. Das Ziel der Sicherheitspartnerschaft: weniger Kriminalität - vor allem an Brennpunkten in der Öffentlichkeit. Die Sicherheitspartnerschaft besteht seit drei Jahren: seither konnte den Angaben zufolge die Kriminalitätsbelastung in Heidelberg gesenkt werden.

"Die Lage ist, nach allem was ich höre, mittlerweile unter Kontrolle."

Vertrauen in die Reiterstaffel der Polizei: Innenminister Strobl (CDU) und Heidelbergs OB Eckart Würzner stellten ihre Bilanz der Sicherheitspartnerschaft vor. SWR

Auch für Oberbürgermeister Eckart Würzner ist das Projekt ein "Erfolgsmodell". Er kündigte an, dass die Kapazitäten des Kommunalen Ordnungsdienstes weiter ausgebaut werden - und zwar von 23 auf 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Innenministerium: Die konkreten Maßnahmen im Überblick:

Das Innenministerium will in den "Brennpunkten" weiter präsent sein und kontrollieren. Geplant sind außerdem Schwerpunktaktionen, bei denen auch der Straßenverkehr berücksichtigt wird.

Videoüberwachung, Beleuchtung und Konfliktmanager

Geprüft wird auch eine Erweiterung der stationären Videoüberwachung am Hauptbahnhof Heidelberg hin zu einer "intelligenten Videoüberwachung". Auch die Beleuchtung in der Stadt soll optimiert und ausgeweitet werden. Man wolle außerdem konsequenter gegen Intensivtäter vorgehen. In der Stadt sollen auch verstärkt Konfliktmanagerinnen und -manager eingesetzt werden. Der Kommunale Ordnungsdienst soll aufgestockt und zielgerichteter eingesetzt werden.