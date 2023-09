Ein Streit zwischen rund 280 Fußballfans ist am Samstagvormittag am Mannheimer Hauptbahnhof eskaliert. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten vermutlich Schlimmeres verhindern.

Knapp 300 Fußballfans sind am Samstagvormittag in Mannheim aneinander geraten. So trafen 200 Anhänger von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gegen 10:35 Uhr im Bereich der Unterführung des Mannheimer Hauptbahnhofs auf rund 80 Fans des Zweitligisten Hamburger SV. Nach Angaben der Bundespolizei Karlsruhe endeten verbale Provokationen schließlich in körperliche Auseinandersetzungen.

Fangruppen waren auf dem Weg nach Freiburg und Elversberg

Beide Fangruppen waren offenbar auf dem Weg zu den jeweiligen Spielorten ihrer Mannschaften in Freiburg und Elversberg. Einsatzkräfte der Bundespolizei setzten Schlagstöcke sowie Pfefferspray ein, um den Streit zu beenden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Klärung der Identitäten dauert an

Die Fußball-Fans setzten anschließend ihre Fahrt fort. Wegen des Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und der Körperverletzung wurden Kräfte der Bundes- und Landespolizei aus dem Landkreis Emmendingen hinzugezogen, um die Identitäten der Dortmund-Anhänger feststellen zu können. Die Auswertung der Videoaufnahmen am Hauptbahnhof dauere an, so die Bundespolizei weiter.