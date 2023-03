Einen unschönen Ausgang nahm am Samstag ein Streit zwischen einem Autofahrer und einer Autofahrerin. Am Ende gab es Verletzungen und Sachschaden.

Ein aggressiver Autofahrer bedrängte eine Autofahrerin am Samstag Nachmittag mit dem Auto und später körperlich, hatte aber wohl nicht mit den Konsequenzen gerechnet.

Die Polizei berichtet Folgendes: Gegen 16.30 Uhr stieg der Autofahrer in der Straße "Auf dem Sand" aus und beleidigte eine Autofahrerin, die ihm zu langsam fuhr. Zuvor hatte er versucht, sie mit Lichthupe von der Fahrbahn zu drängen. Die Frau revanchierte sich, als der Mann wieder am Steuer saß und spuckte ihn durch das Fenster an. Daraufhin würgte der Mann die Frau, so der Polizeibericht.

Mit der Holzlatte empfangen

Wenig später kam es erneut zu einem Halt. Dort wartete bereits ein Angehöriger der Frau mit einer Holzlatte und griff den Autofahrer an. Der verletzte sich und sein Auto wurde beschädigt. Weitere Zeugen mischten sich ein, zwischen denen es auch zum Schlagabtausch kam. Passanten trennten die Streitenden bis die Polizei vor Ort war.