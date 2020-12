per Mail teilen

In einem Logistikunternehmen in der Mannheimer Neckarstadt ist gestern Abend ein Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskaliert. Anlass war offenbar die Vorschrift zum Tragen einer Warnweste. Laut Polizei stach einer der beiden Kontrahenten mit einem Messer auf den anderen ein und verletzte ihn am Arm. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.