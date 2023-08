Streit um Kohlhof vor dem OLG

Die Familie Hofbauer hatte das Gebäudeensemble auf Kohlhof 2015 zum Preis von 1,2 Millionen Euro vom Vorbesitzer gekauft, verbunden mit der vertragliche Vereinbarung dort eine Gaststätte zu führen. Dies stand auch in einem Grundbucheintrag. Die Hofbauers weigerten sich allerdings zwei Jahre lang, dies umzusetzen und installierten schließlich ein Gourmet-Restaurant. Die Stadt Heidelberg will laut einem Gemeinderatsbeschluss das Gelände deshalb zurückkaufen. Nach einer ersten Niederlage vor dem Landgericht Heidelberg klagt die Stadt weiter vor dem Oberlandesgericht auf Rückkauf. Im Lauf dieser Sitzungen und nach mehreren Gutachten ist die Sache nach wie vor offen, sagte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht heute. Daraufhin einigten sich die Parteien überraschend darauf, ein Angebot der Familie Hofbauer für eine zusätzliche Zahlung an die Stadt abzuwarten. Ob die Stadt Heidelberg das annimmt, entscheidet der Gemeinderat. Ein Urteil des Oberlandesgerichts ist für den 24. Oktober angesetzt.