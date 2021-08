Die juristische Auseinandersetzung zwischen der Stadt Heidelberg und dem Eigentümer des ehemaligen Ausfluglokals "Alter Kohlhof“ auf dem Königsstuhl geht in die nächste Instanz. Am Oberlandesgericht Karlsruhe steht die mündliche Verhandlung im Streit um ein "Wiederkaufsrecht“ der Stadt an. Die Stadt wünscht sich am Kohlhof eine für alle zugängliche Gaststätte und will das Gebäude zurückkaufen. Der Besitzer lehnt das als unrentables Geschäft ab; er betreibt dort das Gourmet-Restaurant "oben“. Vor zwei Jahren hatte ihm das Heidelberger Landgericht recht gegeben. In Karlsruhe treffen sich nun die Anwälte der Konfliktparteien, um u.a. nochmal einen Blick ins Grundbuch zu werfen, so ein Gerichtssprecher.