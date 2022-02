Streit um Kampfhundwelpen

Zwei ausgesetzte Pit-Bull-Hundewelpen haben in der Mannheimer-Neckarstadt zu einem Streit zwischen zwei Frauen geführt. Die Polizei war im Einsatz. Eine der beiden Frauen, eine 39-Jährige, hatte die beiden Welpen neben einem Glascontainer in Mannheim-Rheinau in einer Hundebox gefunden und in die gemeinsame Wohnung mitgenommen. Zuhause bot die 39-Jährige die Hunde aber über eine Online-Plattform zum Kauf an. Darüber entbrannte der Streit mit ihrer 35-jährigen Mitbewohnerin, die auch die Polizei rief. Die Polizei beschlagnahmte die Welpen. Sie sind in Deutschland als Kampfhunde gelistet und dürfen hier nicht gezüchtet werden. Die beiden etwa 15 Wochen alten Rüden sind vermutlich über Südosteuropa illegal nach Deutschland eingeführt worden.