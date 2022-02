per Mail teilen

Bei einem Streit um einen Corona-Test ist es laut Polizei am Samstag in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter im Testzentrum gekommen. Eine Mutter mit drei Kindern konnte wegen ausgegangenen Testmaterials nicht mehr auf Corona getestet werden. Kurz darauf erschien ein Mann und wurde aggressiv, randalierte und schlug dem Testzentrum-Verantwortlichen ins Gesicht, so die Polizei. Sie sucht nach Zeugen.