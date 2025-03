Ein Beziehungsstreit im Auto endete für eine 47-Jährige am Freitagabend auf dem Seitenstreifen der Autobahn 5 bei Walldorf. Für sie ging es mit dem Zug nach Hause.

Die Polizei hat am Freitagabend eine Frau aufgegriffen, die in Richtung Karlsruhe auf der A5 unterwegs war - allerdings zu Fuß. Zuvor waren mehrere Anrufe bei der Polizei eingegangen. Die Streifenpolizisten fanden die Frau schließlich in Höhe der Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch. Gegenüber den Beamten gab die 47-Jährige an, sie sei mit ihrem Partner in Streit geraten. Daraufhin habe sie der ebenfalls 47-Jährige auf dem Seitenstreifen zurückgelassen.

Frau muss mit dem Zug weiterreisen

Zurückkehren wollte der Mann nicht. Auch mehrere Anrufe halfen nicht. Die Polizeibeamten entschlossen sich schließlich, die 47-Jährige zu einem nahe gelegenen Bahnhof zu bringen. Sie musste die Heimreise mit dem Zug antreten.