In Leimen ist ein Streit auf einer Geburtstagsfeier komplett eskaliert. Die fünf Gäste – drei Männer und zwei Frauen -waren laut Polizei stark betrunken.

Nach Polizeiangaben zerschlug ein 50 Jahre alter Mann plötzlich eine Glasflasche und hielt den Stumpf in Richtung der anderen Gäste. Danach folgte er einer 52 Jahre alten Frau in die Küche und schlug ihr mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass sie zu Boden stürzte. Der Mann wurde daraufhin vom Mieter der Wohnung hinausgeworfen.

Messerstecherei mit mehreren Beteiligten

Im Treppenhaus kam es dann zwischen den beiden Männern zu Gewalttätigkeiten. In der Zwischenzeit hatte die andere Besucherin der Feier die Polizei alarmiert und eine Messerstecherei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Acht Streifenwagen, ein Notarzt und mehrere Rettungsfahrzeuge wurden losgeschickt. Als die Beamten eintrafen, lag der 50-Jährige vor dem Haus auf dem Boden.

Drei Promille Alkohol im Blut

Als er sich gegen seine Festnahme wehrte, wurde er von der Polizei überwältigt und bekam Handeschellen angelegt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille.