Die Polizei meldet einen tätliche Auseinandersetzung am Heidelberger Hauptbahnhof. Am frühen Donnerstagmorgen gerieten am Taxistand gegen 2.05 Uhr zwei Personen in Streit. Einer der Beteiligten, der möglicherweise Verletzungen erlitt, war beim Eintreffen der Beamten schon weg. Die Polizei sucht den Geschädigten.