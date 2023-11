Harter Kampf um 13 Prozent Lohnforderung bei Edeka

Beschäftigte an vier Lager-Standorten von Edeka streiken 24 Stunden lang. Die Gewerkschaft ver.di will damit in der aktuellen Tarifrunde eine 13-prozentige Lohnerhöhung durchsetzen.

Beschäftigte des Einzelhandelskonzerns Edeka streiken noch bis Dienstag 0 Uhr. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di. Betroffen sind die Standorte Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis), Ellhofen (Kreis Heilbronn), Offenburg (Ortenaukreis) und Balingen (Zollernalbkreis).

Nächste Tarifrunde am 6. Dezember

Die Tarifverhandlungen mit Edeka dauern bereits seit Mai. Bislang hat es keine Einigung gegeben, die nächste Verhandlungsrunde ist am 6. Dezember. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, um die Auswirkungen der Inflation für die Beschäftigten abzumildern. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen um 175 Euro erhöht werden, so ver.di.

Angebote der Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung des Einzelhandelskonzerns Edeka bietet bislang Erhöhungen der Löhne und Gehälter in zwei Stufen - um 5,1 Prozent und dann noch einmal um 2,9 Prozent. Hinzu käme eine steuer- und abgabefreie Inflationsausgleichspämie in zwei Teilbeträgen von insgesamt 1.400 Euro.

In Heddesheim versammelten sich zur Spitzenzeit rund 200 Beschäftigte zum Streik. Die Gewerkschaft ver.di geht davon aus, dass die Kundschaft von Edeka deshalb weniger Waren in den Regalen vorfinden dürfte.

Streik im Zentrallager Ellhofen

Seit Mitternacht stehen in Ellhofen im Kreis Heilbronn am Edeka Zentrallager einige Lastwagen still. Für Katarina Kaup, Geschäftsführerin von ver.di Heilbronn/Neckar-Franken, hätten es mehr sein können. Eine Gruppe von nur zehn Beschäftigten versammelte sich vor dem Zentrallager am ver.di Stand, um ihre Unterschrift für eine Erhöhung der Gehälter und Löhne zu setzen. Trotz der geringen Beteiligung sollten Edeka-Märkte die Auswirkungen in manchen Bereichen spüren, meint sie.

Warnstreiks im Edeka-Zentrallager Ellhofen SWR

Für Katarina Kaup ist klar, dass die Beschäftigen einen langen Atem brauchen. Dennoch ist sie zuversichtlich, das Ziel auch mit kleineren Nadelstichen erreichen zu können. Die nächsten Warnstreiks soll es laut Katarina Kaup während des Weihnachtsgeschäfts geben.

Streik in Offenburg

In Offenburg haben sich seit den frühen Morgenstunden am Montag rund 150 Menschen am Streik beteiligt, so die Einschätzung von ver.di-Vertreter Franz Faißt vor Ort. Demnach haben vor allem Lkw-Fahrer ihre Arbeit niedergelegt.