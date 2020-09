Wer bis Mittwochmorgen 3.30 Uhr auf Bus oder Straßenbahn angewiesen ist, muss sich nach Alternativen umsehen: Grund ist der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind auch Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg.

Auf dem Betriebshof in Mannheim versammelten sich am Dienstagvormittag hunderte Beschäftigte der RNV. Grund war ein bundesweiter Streik im öffentlichen Nahverkehr, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert, dass die einzelnen Tarifverträge, die teilweise sehr unterschiedlich seien, in einem bundesweit einheitlichen Tarifvertrag zusammengefasst werden. Verdi will etwa einheitliche Regelungen bei Überstunden und Schichtdiensten sowie 30 Urlaubstage für alle Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt.

ÖPNV stillgelegt

Seit 3:30 Uhr am Dienstagmorgen sind alle Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) im Depot. Nach Angaben der RNV dauert der Streik bis zum Betriebsende in der Nacht zu Mittwoch. In dieser Zeit ist der öffentliche Nahverkehr zwischen Ludwigshafen, Bad Dürkheim, Mannheim und Heidelberg stark eingeschränkt. Auch der Schülerverkehr war betroffen. Allein die S-Bahnen und private Busunternehmen sind in der Region im Einsatz.

Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg waren wegen des Streiks am Dienstag geschlossen. Nach Angaben der RNV wurden außerdem die Verwaltung und die eigenen Werkstätten bestreikt. Insgesamt 2.000 Mitarbeitende beteiligten sich an dem Streik oder blieben zu Hause.

Kein Verlass auf Fahrplanauskunft

Die RNV wies darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in der digitalen Fahrplanauskunft als auch an den Haltestellen so kurzfristig nicht dargestellt werden konnten. Auf den digitalen Anzeigetafeln an den Straßenbahnhaltestellen war lediglich der Schriftzug "Bundesweiter ÖPNV-Streik am Dienstag, 29. September 2020 " zu lesen.

Berliner Platz in Ludwigshafen verwaist SWR

Klinikstreik in Ludwigshafen und Worms

Für Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi außerdem die Mitarbeitenden der Kliniken in Ludwigshafen und Worms aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Auch sie wollen für höhere Löhne demonstrieren. Nach Angaben eines Verdi-Vertreters sind allerdings keine Streiks auf der Straße geplant. Die Beschäftigten sollen wegen der Corona-Pandemie einfach zu Hause bleiben.

Klinik-Betrieb läuft normal weiter

Das Klinikum Ludwigshafen hat sich nach eigenen Angaben auf den Streik-Tag vorbereitet. Eine Sprecherin sagte, der Streik werde keine Auswirkung auf die Patientenversorgung haben. Mit mehr als 2.500 Mitarbeitern könne die Klinik Personalausfälle kurzfristig abfedern. Auch Operationen würden wie geplant stattfinden. Die Corona-Ambulanz der Klinik sei normal geöffnet.

Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, jedoch mindestens 150 Euro mehr pro Monat. Zwei Verhandlungsrunden verliefen ohne Ergebnis. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.