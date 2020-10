per Mail teilen

Busse und Bahnen stehen komplett still, die Kitas öffnen nicht und auch am Mannheimer Uniklinikum wird gestreikt. Für Pendler, Eltern und Patienten ist der erneute Warnstreik deutlich zu spüren. Auch in den Nachbarstädten Heidelberg und Ludwigshafen gibt es Auswirkungen.

Warnstreik sorgt für kompletten Stillstand

Die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) bleiben seit dem frühen Freitagmorgen bis Betriebsschluss in den Depots. Auch in Ludwigshafen streiken 250 Bus- und Bahnfahrer der RNV. In Mannheim und Ludwigshafen und in Mannheim kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Am Morgen versammeln sich mehrere Hundert Streikende - unter anderem am Mannheimer Goetheplatz. Zur Kundgebung am Mittag auf dem Alten Messplatz werden laut Gewerkschaft Verdi 2.000 Menschen erwartet.

Wegen Corona keine Notfahrplan möglich

Ein Notbetrieb der Busse und Bahnen sei nicht möglich, so RNV-Sprecherin Susann Becker. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Die RNV wolle das Streikrecht gewähren und könne mit einem Notbetrieb auch die Corona-Schutzmaßnahmen nicht genügend gewähren, erklärte die RNV-Sprecherin:

Alle städtischen Kitas bleiben zu

In Mannheim bleiben außerdem alle städtischen Kinder-Tageseinrichtungen geschlossen. Auch hier kann keine Notbetreuung angeboten werden. In vielen anderen Bereichen ist mit eingeschränkten Dienstleistungen zu rechnen. Beispielsweise in der Abfallentsorgung.

Uniklinikum wird ebenfalls bestreikt

Gestreikt wird auch am Klinikum und an städtischen Altenpflegeheimen. Die Versorgung der Patienten und Bewohner ist nach Auskunft der Einrichtungen aber gewährleistet. Dringende Operationen und die Corona-Versorgung sind sichergestellt. Verdi fordert für den Öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn - mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 22. Und 23. Oktober.