Baden-Württemberg: Erneut Warnstreiks in Galeria-Filialen

Beschäftigte mehrerer Galeria Karstadt Kaufhof-Warenhäuser treten an Karsamstag in einen ganztägigen Warnstreik. An den Warnstreiks beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sechs Galeria-Filialen in Baden-Württemberg - nämlich die Filialen in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Esslingen. Die Beschäftigten wollen damit den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Die Gewerkschaft ver.di fordert in den laufenden Verhandlungen unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels.

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hatte Insolvenz angemeldet. In ganz Deutschland sollen nach Angaben der Arbeitnehmervertreter des Unternehmens 52 der 129 Warenhäuser schließen. In Baden-Württemberg sind sechs Filialen von den Schließungen betroffen. Dazu gehören die Standorte Esslingen, Heidelberg Bismarckplatz, Leonberg (Landkreis Böblingen), Pforzheim, Reutlingen und Stuttgart Eberhardstraße. Sie werden bis zum 31. Januar 2024 schließen müssen. Die Handelskette hatte angesichts der Konsumflaute und der Energiepreise im November 2022 Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Galeria Karstadt Kaufhof beschäftigt bundesweit rund 17.400 Mitarbeitende, Tausende Stellen werden nun abgebaut.