Straße und Brücke nach früheren Kanzlern benannt

Ab Mittwoch werden in Mannheim die früheren Bundeskanzlern Helmut Kohl (CDU, *1930-†2017) und Helmut Schmidt (SPD, *1918-†2015) mit Straßennamen geehrt. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz wird am Vormittag die offizielle Benennung durchführen. Demnach heißt nun die Mannheimer Südtangente "Helmut-Kohl-Straße" und die Brücke vom Lindenhofplatz zum Willy-Brand-Platz "Helmut-Schmidt-Brücke". Damit will die Stadt die herausragenden Verdienste beider ehemaligen Bundeskanzler würdigen, hieß es. Der Gemeinderat hatte bereits im Mai 2020 die Umbenennung beschlossen, allerdings konnte der offizielle Akt dazu coronabedingt bisher nicht stattfinden.