Beim Unfall mit einer Straßenbahn in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde der 18-Jährige beim Überqueren der Straßenbahnschienen über einen Fußgänger- und Radfahrerüberweg von der Bahn erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zwei Passagiere und der Straßenbahnfahrer erlitten einen Schock.