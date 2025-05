In der Mannheimer Neckarstadt wurde am Samstagnachmittag eine Person von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Am Abend hieß es, der Mann sei vor die Tram gestoßen worden.

In der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West ist ein Mann an einer Haltestelle von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei wurde er laut Polizei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, soll der 65-Jährige von einem 36 Jahre alten Mann im Streit vor die einfahrende Straßenbahn gestoßen worden sein.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der Tatverdächtige wurde demnach am Ort des Geschehens festgenommen. In ersten Berichten über den Vorfall in der Neckarstadt-West war von dem Streit und dem zweiten Beteiligten keine Rede gewesen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt der Mitteilung zufolge zu den genauen Umstände der Tat.