Ein 55-jähriger Straßenbahnfahrer hat dafür gesorgt, dass in Viernheim (Kreis Bergstraße) ein Einbrecher auf der Flucht vor der Polizei festgenommen werden konnte.

Der 49-jährige Dieb hatte am Dienstagabend vom Lagerplatz eines Gewerbebetriebs in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) Werkzeug und Metallstangen gestohlen und war damit gegen Mitternacht in die Bahn gestiegen.

Dieb war dem Straßenbahnfahrer schon ein paar Stunden früher aufgefallen

Der Fahrgast war dem Straßenbahnfahrer verdächtig vorgekommen, weil er ihn bereits ein paar Stunden früher mit einem Trolley hatte vorbeigehen sehen. Das sei ihm komisch vorgekommen. Als der Mann dann später ohne Trolley in seine Bahn stieg, sei der Spürsinn des Fahrers geweckt worden, heißt es in dem Polizeibericht.

Einbrecher hat zwei Mal Alarm ausgelöst

Später stellte sich heraus, dass der Dieb gleich zwei Mal auf dem Gelände des Weinheimer Gewerbebetriebs eingebrochen war und jeweils Alarm aufgelöst hatte. Das erste Mal gegen 19 Uhr und das zweite Mal kurz vor Mitternacht. Der Einbrecher konnte beide Male vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Beim ersten Mal war es ihm nicht gelungen, etwas zu stehlen. Nach dem zweiten Versuch stieg er an der Haltestelle "Freiburger Straße" in die Bahn.

Zufällig vorbeifahrende Streifenpolizisten nehmen Dieb fest

Der aufmerksame Straßenbahnfahrer hielt auf Viernheimer Gemarkung seine Bahn an, um Polizisten in einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen auf den verdächtigen Fahrgast aufmerksam zu machen. Der Dieb wurde leicht panisch, als er das bemerkte und wollte die Bahn verlassen. Allerdings waren die Türen verschlossen. Die Polizei legte ihm noch in der Straßenbahn Handschellen an.