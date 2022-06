Straßenbahn und Busverkehr in der Region weitgehend normal

Nach Informationen der Rhein-Neckar-Verkehr Gmbh (rnv) läuft der Bus- und Straßenbahnverkehr in der Region an den Feiertagen weitgehend normal. Das sagte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens gegenüber dem SWR. Trotz Einführung des 9-Euro-Tickets und dem damit verbundenen, erhöhten Fahrgastaufkommen habe man die Lage unter Kontrolle, es gebe nirgends "hoffnungslos überfüllte“ Fahrzeuge. Die rnv hat im Großraum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen rund 400 Busse und Bahnen im Einsatz. Zusätzliche Fahrzeuge auf die Strecken zu bringen, sei "nicht möglich", das Unternehme arbeite schon jetzt "an den Kapazitätsgrenzen“. Die rnv hat bisher rund 60.000 9-Euro-Tickets an Schaltern, Automaten und Online verkauft.